Une entreprise à Beersel victime d'un faux coursier, qui a récupéré 50.000 euros en pièces d’or: reconnaissez-vous cet homme?

Cet avis de recherche est diffusé à la demande du parquet de Hal-Vilvorde.

Le mercredi 14 octobre 2020, une société située à Beersel a été victime d’un faux coursier. L’homme s’est fait passer pour un employé de la compagnie FedEx et a pu obtenir un envoi de pièces d’or d’une valeur de 50.000 €.

Vers 15h18, une personne portant un insigne de FedEx se présente à l’entreprise, venant chercher deux colis comme convenu.

Quelle ne fut pas la surprise de la société lorsqu'un autre coursier, le vrai celui-là, est venu une heure plus tard pour chercher les mêmes colis. Le soir, le système ‘track & trace’ a également indiqué que les colis n’étaient jamais arrivés au centre de distribution. Il était donc clair qu’il s’agissait d’une escroquerie.

L’homme est d’origine africaine et parle français. Il mesure environ 1m85. Au moment des faits il portait un training blanc et une veste noire de la marque "Nike", des baskets blanches et une casquette à fleurs "GUCCHI". Il avait aussi un gsm rouge avec lui.



Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu