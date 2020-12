Benjamin, régisseur, n'a plus travaillé dans son secteur depuis plus de 8 mois: pour survivre, il enchaîne les petits boulots

Le monde de la culture est toujours à l’arrêt. Pour garder la tête hors de l’eau de nombreuses personnes travaillant dans le secteur ont dû trouver des petits travaux pour arrondir les fins de mois. C’est le cas de Benjamin, un régisseur de spectacle. Cette année 2020 a considérablement changé son quotidien

Benjamin, fait partie des petites mains de l’ombre du monde du spectacle. Il gère les lumières, le son, le montage... Son métier, c’est régisseur. Une profession pour laquelle, en 10 ans, il a investi près de 300.000 euros de matériel.

"Dans l'entrepôt, qui est notre stock de matériel et qui est normalement vide. Mais vous pouvez le constater, tout est à là, à l'arrêt depuis 8 mois. À la vue du planning qu'on avait au mois de février, on a investi dans un système son, qui était au top, et on l'a mis dans le rayon, il n'est jamais sorti. Donc juste cette partie-là par exemple représente 60.000 euros", explique Benjamin Morreas.

Y'a plus de boulot, y'a plus rien en fait

Avant la pandémie, son agenda était rempli 7 jours sur 7. Toujours en mouvement, cet amoureux de la fête s’est retrouvé avec un quotidien beaucoup plus calme que d’habitude.

"Y'a plus de boulot, y'a plus rien en fait. Au début, on venait encore bien à l'entrepôt de temps en temps en temps pour essayer de tenir le rythme et tout ça mais la motivation a commencé à disparaître aussi. Donc on s'est dit : il faut continuer à payer toutes les charges et tout, donc il faut qu'on change de métier, réellement".

Changer de métier, un cap que Benjamin n’a pas encore franchi. Par contre, il a cherché des petits jobs par-ci par-là, juste de quoi garder la tête hors de l’eau.

Électricité et installation des guirlandes lumineuses à Bruxelles

"Différents boulots, notamment dans le bâtiment : j'ai un contact qui fait de l'électricité donc j'ai pu aller faire les petites mains. On nous a proposé aussi d'installer les guirlandes pour les illuminations de noël pour Bruxelles. Donc ici on peut voir une des rues qu'on a faites parmi les centaines d'autres avec différents collègues. Eux aussi étaient tous issus du milieu de l'événementiel et du spectacle", explique Benjamin.

Installer des guirlandes de Noël, pour Benjamin, cela n’a rien à voir avec son métier de régisseur. Pourtant, ils seraient nombreux à avoir opté cette année, pour cette solution de secours.

"En faisant ça, on continue de rester la tête hors de l'eau et on espère qu'à la reprise, on sera toujours là et que nos clients seront toujours là aussi. Une grande partie du personnel qui était dans l'événementiel s'est retrouvé dans le bâtiment et je pense qu'il y en a qui ne vont pas revenir parce qu'ils se rendent compte que rentrer à 17 heures tous les jours, c'est plaisant pour ceux qui ont une famille", note-t-il.

Au moins, je ne vais pas finir sous un pont en fin d'année

Depuis le mois de mars, l’homme de 29 ans a perdu 2/3 de son chiffre d’affaire. Jamais il n’aurait imaginé que son secteur puisse à ce point être impacté.

"Sur les 10 dernières années, je crois que je n'ai jamais fêté mon anniversaire, à part avec des collègues sur un événement ou l'autre. Cette année on l'a fait à la maison de manière confinée évidemment. J'ai sacrifié toutes les fêtes, tous les anniversaires, les neveux et nièces qui grandissent et qu'on ne voit pas forcément pour en arriver à un point de devoir peut-être tout revendre à perte et se dire : voilà, au moins, je ne vais pas finir sous un pont en fin d'année".

Le plus difficile à accepter pour ce mordu de l’organisation, c’est de n’avoir aucune perspective de reprise.