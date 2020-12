Coronavirus en Belgique: pourquoi durcir maintenant les règles pour les voyages? La réponse de Frank Vandenbroucke

Dans le RTL INFO 19H, Frank Vandenbroucke, le ministre fédéral de la Santé, est revenu sur la décision du gouvernement d'imposer un test et une quarantaine obligatoires pour les Belges qui reviennent de l'étranger et d'une zone rouge. Il a répondu aux différentes questions de Caroline Fontenoy.

Caroline Fontenoy: pourquoi avoir attendu la fin des vacances pour imposer cette mesure?

Frank Vandenbroucke: "Car il y a l'observation d'un fait assez nouveau. Au Royaume-Uni, il y a une variante de la Covid-19 qui est extrêmement contagieuse. Les premières rumeurs en la matière datent du 19 ou 20 décembre, et c'est depuis quelques jours qu'il y a une confirmation que cette variante est contagieuse. On le voit au Royaume-Uni et c'est quelque chose qu'on doit absolument éviter ici en Belgique. Deuxième élément: chez nous, l'évolution est assez bonne grâce à l'effort de la grande majorité des gens. Les clivages entre le nombre de contaminations chez nous et à l'étranger sont assez importants."

Caroline Fontenoy: ne pouvait-on pas anticiper les choses vu ce qu'on avait connu avec les vacances de carnaval en mars dernier?

Frank Vandenbroucke: "Les bonnes mesures sont souvent prises un peu tard. On regarde les chiffres et sur cette base, on a pris la décision de durcir les mesures. Les gens qui sont partis à l'étranger savaient déjà qu'il y avait un sérieux risque qu'ils allaient devoir se mettre en quarantaine. Jusqu'ici l'obligation de quarantaine n'était pas totale, cela dépendait d'une évaluation du risque. Un quart des gens qui revenaient d'une zone rouge étaient ainsi obligés d'aller en quarantaine. On va passer d'un quart à 100%. Nous croyons que c'est nécessaire."

Caroline Fontenoy : comment contrôler que les 100.000 belges qui se trouvent actuellement à l'étranger vont respecter cette mesure?

Frank Vandenbroucke: "Le contrôle est plus facile dans les aéroports ou dans les gares, mais pour les gens qui se déplacent en voiture, la police va faire des contrôles renforcés et plus fréquents. On va organiser cela. Le formulaire PLF est obligatoire. Il y a un risque de recevoir une amende de 250 euros si les règles ne sont pas respectées."

Caroline Fontenoy : même si vous avez vivement déconseillé aux Belges de voyager, on voit que cette recommandation n'est pas suivie. Quelle solution trouver pour les prochaines vacances au mois de février si la situation ne s'améliore pas?

Frank Vandenbroucke: "Je crois que l'expérience de ceux qui sont partis maintenant va être dissuasive. Ce n'est pas gai de rentrer et de devoir se mettre en quarantaine. Mais imaginez qu'on importe cette variante du coronavirus... Cela serait une catastrophe. Donc la quarantaine vaut pour toute la famille. C'est aussi pour protéger les écoles. Il est important qu'elles puissent fonctionner. Nous espérons donc que les expériences vécues par les voyageurs vont donner envie de rester chez soi."