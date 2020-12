Coronavirus - Le tour d'honneur de la composante Air pour les soignants annulé en raison de la météo

(Belga) Le tour d'honneur aérien de la Belgique prévu pour jeudi par la Défense en signe d'encouragement pour le personnel soignant n'aura pas lieu en raison des mauvaises conditions météorologiques annoncées, a-t-on indiqué mercredi soir de sources militaires.

La patrouille acrobatique de la composante Air, les Red Devils, et ses cinq Siai Marchetti devaient effectuer jeudi un survol de plusieurs hôpitaux et maisons de repos de la plupart des provinces belges pour saluer les efforts des soignants et soutenir les personnes isolées en cette période marquée par la pandémie de coronavirus. La Défense n'étaient pas en mesure mercredi soir de préciser si et à quelle date ultérieure pourrait tout de même se tenir l'initiative de sa ministre, Ludivine Dedonder. Des personnes mises à l'honneur par la Défense devaient embarquer à bord des appareils, à la décoration rouge vif, avec les couleurs nationales sous les ailes. Les Red Devils devaient ensuite survoler des hôpitaux, des maisons de repos et des maisons de repos et de soins pour un tour d'honneur et d'encouragement de deux heures, puis être accueillis sur leur base d'attache, par Mme Dedonder, et des responsables militaires. (Belga)