Coronavirus - Tokyo bat son record de contaminations au coronavirus

L'agence de presse japonaise Jiji a rapporté que le Premier ministre Yoshihide Suga avait convoqué plusieurs ministres pour des discussions d'urgence sur la situation sanitaire plus tard dans la journée. "Nous sommes encore en train de compiler des chiffres précis aujourd'hui. Il m'a été rapporté que (le bilan des cas) sera supérieur à 1.000 et atteindra environ 1.300 personnes", a déclaré la gouverneure de Tokyo Yuriko Koike à des journalistes. "Pour le coronavirus, il n'y a pas de fin d'année ni de jour férié. En cette saison hivernale, nous voyons le coronavirus se propager et la situation est extrêmement grave", a-t-elle averti. Le Japon a été relativement épargné en comparaison avec d'autres pays du monde, avec moins de 3.500 décès depuis qu'il a enregistré son premier cas en janvier 2020. Il a également évité des mesures de confinement sévères, bien que le gouvernement ait imposé un état d'urgence au printemps en demandant aux entreprises et aux écoles de fermer et aux habitants de rester chez eux. Cependant, cette mesure ne revêtait aucun caractère contraignant et elle a été levée au bout de plusieurs semaines lorsque le nombre de cas est retombé. Le taux d'infection est resté faible pendant l'été mais, ces dernières semaines, le Japon a assisté à une nette recrudescence des contaminations, ce qui a suscité des appels à un nouvel état d'urgence, que le gouvernement est réticent à imposer par crainte des retombées économiques. Si le nombre de cas continue d'augmenter, la ville de Tokyo "n'aura peut-être pas d'autre choix que de demander" au gouvernement central de décréter un nouvel état d'urgence, a averti Mme Koike mercredi. Yasutoshi Nishimura, le ministre en charge de la lutte contre le coronavirus, a également averti mercredi qu'un état d'urgence serait nécessaire pour "protéger la vie des Japonais" si les infections continuent à augmenter. "Le système médical ne pourra pas survivre", a-t-il déclaré dans un message vidéo. M. Suga, qui a pris ses fonctions en septembre après la démission de Shinzo Abe pour raisons de santé, est de plus en plus critiqué pour sa gestion de la crise sanitaire. Au début de cette semaine, l'ancien ministre japonais des Transports, Yuichiro Hata, est devenu le premier homme politique de haut rang à mourir après avoir contracté le virus.