Comment allez-vous réveillonner? On vous a posé la question

Ce réveillon de Nouvel An ne sera pas comme les autres. Allez-vous fêter le passage à 2021… Et comment ?

Le réveillon se fera en petit comité cette année. Vous nous avez expliqué comment vous alliez réveillonner. "Seule avec mon chien. Je suis bien. Je vais choisir le programme de la télévision et ça va être assez festif." "On n’aura pas de famille, rien du tout, chacun chez soi." "En comité très restreint, c’est-à-dire avec mon épouse, tout simplement." "Pas d’invité du tout, à 3. On est très prudent."

Pas ou peu d’invités. Mais ce n’est pas une raison pour ne pas se faire plaisir, au contraire. Au menu de ce réveillon, il y aura raclette, fondue ou homard. Et bien sûr, une bonne bouteille et un bon dessert. "Les gens n’ayant pas de restaurant, n’ayant pas d’activité, ont préféré faire un petit réveillon chez eux avec une bonne bouteille, bons champagnes et bons vins qui accompagneront leur repas", confie un commerçant.

Voici ce qu'il y aura sur vos tables. "On a acheté un homard." "Du saumon, des crevettes comme entrée. Le plat, c’est une fondue bourguignonne." "Un petit gâteau, une petite douceur, une petite sucrerie." "Un petit truc au chocolat. Il y a tellement de choix."

Et pour certains, ce nombre d’invités réduits est un soulagement. "Pas de cuisine, pas de préparation à faire, beaucoup moins de monde, moins de vaisselle. Se coucher moins tard aussi, sûrement. Plus reposant au final." "J’ai plus de repos, moins de vaisselle. Mais en général, on est entre 8 et 12. Donc j’ai beaucoup de travail et là, c’est très facile."