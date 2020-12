Des bars proposent des cocktails à emporter ou à faire chez soi: "On sait se faire plaisir à la maison"

Si vous êtes en panne d'inspiration, vous pouvez toujours jouer au barman. Recettes et conseils en plus.

Des packs pour réaliser soi-même son cocktail et décorer son verre. Un concept qui séduit particulièrement les clients cette année. "Ici on part sur le gin de Mons, un gin à base de thym et de miel", lance Marceline, gérante d'un bar à Gerpinnes, à notre journaliste Justine Roland Perez pour le RTLINFO 13H.

Première étape, la décoration du verre. Appliquer du miel sur le bord, ensuite tremper dans les paillettes avant d’y coller une fleur en sucre. Place ensuite à la confection d’une abeille en marshmallow.



"Je prends des ciseaux et je les coupe en deux tout simplement. Une fois qu’on a assemblé ça, je viens mettre les petits yeux et les feuilles. La petite abeille, je viens la déposer sur le verre", explique Marceline. Reste ensuite à servir le gin. 5 centilitres de gin, Schweppes au gingembre, une petite branche de thym et quelques baies de genièvre. Des petites choses qui sont dans le pack aussi.

Depuis début décembre, environ 500 packs ont été vendus. C’est trois fois plus que l’an dernier à la même période. "Je pense qu’avant, on allait boire des gins de qualité, par exemple un verre à l’extérieur. Maintenant on sait se faire plaisir à la maison et on ose mettre le prix pour avoir de la qualité chez soi", raconte Mélanie, cliente.



Kevin, lui, a ouvert sa rhumerie il y a quatre ans. À l’arrêt forcé depuis plusieurs mois, il propose à ses clients des cocktails à emporter ou à se faire livrer. Des classiques revisités, comme le Daikiri. "On va avoir du sucre de canne liquide, citron vert pressé, rhum brun, tonic et sucre de canne cristallisé", égrène-t-il.



Peu avant le premier confinement, il s’était également lancé dans la vente de bouteilles d’alcool. Et le succès est au rendez-vous. Surtout en ce mois de décembre. "Un petit apéro pour oublier cette mauvaise journée ou cette mauvaise période. C’est un petit peu ce que tout le monde a en tête", estime-t-il.



Se réinventer pour survivre, voilà l’objectif aujourd’hui de ces indépendants qui espèrent rouvrir rapidement leurs établissements comme avant.