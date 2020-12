Coronavirus - Il faudra montrer patte blanche pour rentrer en Norvège

(Belga) Les voyageurs qui se rendront en Norvège devront présenter, à partir du 2 janvier, un test au coronavirus négatif, a annoncé le gouvernement jeudi.

Les gens devront se faire tester le plus rapidement possible en entrant dans le pays, à l'aéroport ou aux frontières, et pas plus tard que le lendemain de leur arrivée, au risque de se voir infliger une amende. Les enfants de moins de 12 ans sont exemptés, tout comme les voyageurs professionnels et les transfrontaliers. (Belga)