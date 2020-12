L'OMS donne sa première homologation d'urgence au vaccin Pfizer-BioNTech

(Belga) L'Organisation mondiale de la santé a accordé jeudi sa première homologation d'urgence depuis le début de la pandémie de Covid-19 au vaccin Pfizer-BioNTech, facilitant ainsi la voie aux pays qui souhaitent utiliser rapidement le vaccin, explique un communiqué de l'agence onusienne.

"C'est un pas très positif pour assurer un accès universel aux vaccins anti Covid-19", a expliqué Mariangela Simao, directrice en charge de l'accès aux médicament au sein de l'OMS, citée dans le communiqué. Cette procédure dont l'OMS peut faire usage en cas d'urgence sanitaire, permet aux pays qui ne disposent pas forcément des moyens de déterminer rapidement d'eux-même l'efficacité et l'innocuité d'un médicament, d'avoir plus rapidement accès à des thérapies. La procédure permet aussi à l'UNICEF, l'agence de l'ONU en charge d'une importante partie de la logistique de distribution de vaccins anti-Covid dans le monde ,et à l'Organisation pan-américaine de la santé d'acheter le vaccin pour le distribuer dans les pays pauvres, souligne encore le communiqué. La docteure Simao a toutefois ajouté qu'il "fallait un effort encore plus important pour pouvoir disposer d'assez de doses de vaccins afin de répondre aux besoins des populations prioritaires partout dans le monde". Le vaccin de Pfizer-BioNTech est déjà inoculé depuis plusieurs semaines au Royaume Uni, mais aussi dans l'Union européenne, les Etats-Unis ou encore en Suisse par exemple. Plusieurs millions de personnes ont déjà été immunisées avec ce produit estimé efficace à 95% mais qui requiert des températures ultra-basse de l'ordre de -80 degrés centigrades ce qui en rend la distribution et le stockage plus difficiles.