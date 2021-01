Première apparition du pape après une absence due à une sciatique

(Belga) Le pape François a fait vendredi sa première apparition publique de l'année après avoir dû annuler sa participation à deux célébrations à la basilique Saint-Pierre jeudi soir et vendredi matin pour cause de "sciatique douloureuse".

Debout derrière son pupitre installé à l'intérieur de la bibliothèque du Palais apostolique, le pape a prononcé la traditionnelle prière de l'Angélus, encadré par un sapin et une crèche de Noël. "Je vous adresse à tous mes voeux de paix et de sérénité pour la nouvelle année", a-t-il déclaré. "Les douloureux événements qui ont marqué le vie de l'humanité l'an passé, en particulier la pandémie, nous ont enseigné à quel point il est nécessaire de s'intéresser aux problèmes des autres et de partager leurs inquiétudes". Jeudi, le Vatican avait annoncé que le pape, atteint par "une douloureuse sciatique", ne serait pas en mesure de présider les célébrations liturgiques prévues jeudi soir et vendredi matin à la Basilique Saint-Pierre. Peu avant Noël, deux cardinaux faisant partie de la garde rapprochée du pape, un Polonais et un Italien, ont contracté le Covid-19, suscitant de nouveau des interrogations sur la protection du pape, âgé de 84 ans et qui porte rarement le masque. Si les rencontres officielles du pape avec de hauts responsables du Saint-Siège sont communiquées quotidiennement, François a aussi de très nombreuses rencontres privées dans la résidence hôtelière Santa Marta où il vit. Durant le premier confinement de l'Italie, François avait été cantonné dans sa bibliothèque le dimanche pour la prière de l'Angelus, mais il apparaissait ensuite souvent brièvement à une fenêtre pour saluer une place Saint-Pierre quasi vide. Le pape est considéré comme une personne à risque. A l'âge de 21 ans, en 1957, Jorge Bergoglio avait souffert d'une pleurésie aiguë et les chirurgiens durent procéder à l'ablation partielle de son poumon droit, détaille son biographe Austen Ivereigh. Le Vatican n'a pas encore indiqué à quelle date le pape pourrait bénéficier d'un vaccin contre le Covid-19. (Belga)