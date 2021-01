Mathieu van der Poel vainqueur du GP Sven Nys devant Wout van Aert et Tom Pidcock

(Belga) Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a remporté le GP Sven Nys, 5e manche du Trophée X2O de cyclocross, vendredi à Baal. Le Néerlandais a remporté le premier cross de l'année 2021, s'imposant en solitaire avec 8 secondes d'avance sur Wout van Aert (Jumbo-Visma). Le Britannique Tom Pidcock (Trinity Racing) a terminé 3e à 0:32.

Après un début de course serré entre tous les prétendants à la victoire, 'MVDP' a accéléré dans le 5e tour, profitant aussi d'une faute technique de Wout van Aert. Le champion du monde a progressivement creusé un écart sur Pidcock et Van Aert. Le Belge a ensuite semé Pidcock pour se lancer à la poursuite de Van der Poel, en vain. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal), au départ malgré une lourde chute le weekend dernier à Heusden-Zolder et une blessure à la clavicule, a terminé 4e à 41 secondes. Le champion d'Europe, même s'il n'était pas à 100 pour cent, a conservé la tête du classement général. Les Belges Michael Vanthourenhout et Toon Aerts ont fini 5e et 6e, à respectivement 0:45 et 1:10. Laurens Sweeck a terminé 9e (+2:35), Quinten Hermans 10e (+2:42). En début d'après-midi, la Néerlandais Ceylin del Carmen Alvarado, championne du monde, a devancé ses compatriotes Lucinda Brand et Denise Betsema. Brand occupe toujours la tête du classement général. La sixième manche, le Flandriencross, est prévue le 23 janvier à Hamme. (Belga)