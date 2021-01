France: un jeune homme de 27 ans mort par balle lors d'un réveillon sur le thème de la série de gangsters "Peaky Blinders"

Un jeune homme de 27 ans a été tué par balle par un autre individu qui manipulait dans des circonstances encore floues une arme à feu pendant un réveillon entre amis ayant pour thème la série de gangsters "Peaky Blinders", a-t-on appris vendredi auprès du parquet.



Une vingtaine de jeunes nés entre 1991 et 1993, tous anciens camarades de lycée, s'étaient retrouvées jeudi dans une maison isolée pour une fête déguisée inspirée de cette série télévisée britannique, qui met en scène des gangsters en costumes trois pièces et casquette à visière. Vers 21h30, un coup de feu est parti d'une arme apportée par un convive, a indiqué à un correspondant de l'AFP la procureure de Bergerac Odile de Fritsch.



La victime, domiciliée à Agen, a été touchée au thorax et est décédée sur place, sans pouvoir être réanimée par les secours. Le tireur présumé, âgé lui aussi de 27 ans et qui réside habituellement dans l'Ain, a été placé en garde à vue à Bergerac.



L'enquête confiée à la gendarmerie de Bergerac doit notamment permettre de mieux connaître les circonstances de l'utilisation de cette arme, sur laquelle la procureure n'a pas donné plus de détails.

