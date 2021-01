Prévisions météo: un temps pour se promener, mais attention sur la route

La météo s'annonce calme et assez froide ce samedi, avec la possibilité de quelques éclaircies surtout sur l'ouest et en Ardenne, indique l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps sera généralement sec. Les maxima seront compris entre -1 degré en haute Ardenne, 3 degrés dans le centre et 6 degrés à la Côte.

Ce samedi, la journée a débuté avec un risque de brouillard ou de brouillard givrant, surtout sur l'est du pays. Quelques averses temporairement hivernales sont possibles en basse et moyenne Belgique. En cours de journée, les nuages pourront se faire abondants. Les éclaircies seront toutefois plus importantes en Ardenne et sur l'ouest. Le temps restera généralement sec, sauf sur l'ouest où le risque d'averses se maintient. Le vent deviendra faible et variable.

L'IRM signale par ailleurs des conditions défavorables au fonctionnement des foyers domestiques et des chauffe­-eau. L'institut appelle à faire attention aux symptômes de type "maux de tête" ou "envie de vomir" qui pourraient être dus à une intoxication au CO.

Conditions glissantes ce samedi matin

L'IRM a lancé un avertissement jaune pour des conditions glissantes sur l'ensemble du pays entre 6h et 10h. "Quelques averses hivernales seront possibles en basse et moyenne Belgique. En haute Belgique, ces quelques averses se feront souvent sous forme de neige dès les premières hauteurs (au-delà de 200 m d'altitude environ).

Les températures pouvant chuter autour de 0 degré en plaine sous les éclaircies suivant les averses, il faudra donc se méfier de la formation de plaques de givre ou de glace en toutes régions, et en haute Belgique, de la possibilité d'une fine pellicule de neige par endroits", a prévenu l'IRM.

Samedi soir

Durant la soirée de samedi et la nuit suivante, la nébulosité restera d'abord abondante avec l'une ou l'autre éclaircie par moments, mais aussi la possibilité de brume ou de quelques champs de brouillard. Le temps devrait rester généralement sec même si quelques flocons ne seront pas exclus localement. A nouveau, il y aura un risque de formation de brume, brouillard (givrant), de plaques de givre ou de glace. Ensuite, davantage d'éclaircies devraient se développer. Les minima évolueront peu et seront compris entre +1 à la côte et -8 degrés en Hautes-Fagnes. Le vent sera d'abord faible et variable, devenant graduellement faible à modéré de nord-est.

Dimanche

Dimanche, en matinée, du brouillard givrant pourra être présent sur différentes régions. En journée, le temps deviendra très nuageux sur l'ensemble du territoire et de faibles chutes de neige gagneront lentement le sud du sillon Sambre-et-Meuse depuis l'Allemagne. Il faudra attendre le début de soirée pour que ces précipitations touchent aussi la partie centrale du pays. Plus tard en soirée et en cours de nuit, progressant dans de l'air un peu moins froid, les précipitations prendront plutôt la forme de pluie ou de neige fondante en Basse et Moyenne Belgique. Les maxima se situeront entre -2 degrés en Hautes-Fagnes et +4 degrés à la côte, avec des valeurs autour de +2 ou +3 degrés dans le centre. Le vent sera faible à modéré puis généralement modéré de nord-est.

COVID-19 en Belgique : où en est l'épidémie ce samedi 2 janvier?