La police cible les Belges de retour de vacances: que devez-vous prévoir et que risquez-vous?

Les autorités s’attendent ce week-end aux retours des Belges partis en vacances. Les contrôles effectués sur les routes, dans les aéroports et dans les gares sont renforcés ces 2 et 3 janvier.

Un document à remplir si vous voyagez plus de 48H

Concrètement, les policiers vérifieront que les voyageurs rentrant d'un séjour de plus de 48 heures à l'étranger ont bien rempli le Passenger Locator Form.

Si le formulaire n'est pas rempli, les voyageurs recevront une amende de 250 euros. Les contrevenants devront compléter le formulaire sur place, au moment du contrôle, afin que les données soient encodées.

Comment s'organisent les contrôles?

Dans les aéroports, les contrôles sont effectués par la police aéronautique. Pour le trafic ferroviaire, la police cible davantage les gares où des trains internationaux arrivent, comme à Bruxelles-Midi par exemple.

Sur les routes, la police fédérale a aussi prévu des contrôles sur les axes très empruntés lors des retours de vacances. "Je sais bien que la police fédérale a prévu un effectif supplémentaire pour contrôler les retours de vacances", nous a précisé Hans Foster, commissaire à Eupen.

Il n’y a pas de poste fixe aux frontières, comme c’était le cas lorsqu’elles étaient fermées. Il s’agit ici de contrôles sélectifs. Des motards, par exemple, circuleront sur les routes et cibleront les voitures montrant un signe de retour de vacances, comme la présence de bagages. Ils les forceront à s’arrêter dans les aires d’autoroutes et vérifieront si le formulaire est rempli.

Les polices locales n'effectuent pas de contrôles spécifiques sur les retours de vacances. Cependant, lors des contrôles routiers habituels, les policiers sont invités à regarder s'il y a des bagages ou autres dans la voiture et contrôler le formulaire si nécessaire.

Que faire si on revient d'une zone rouge?

Les règles à respecter lors d'un retour de zone rouge : quarantaine obligatoire après un séjour de plus de 48h en zone rouge et un test PCR obligatoire le premier jour et le 7ème jour de cette quarantaine.

