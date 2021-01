Coronavirus - L'Italie reporte l'ouverture de ses pistes de ski

(Belga) L'Italie reporte l'ouverture de ses pistes de ski du 7 au 18 janvier, a annoncé samedi le ministre de la Santé. Comme d'autres pays, l'Italie n'a pas ouvert ses stations et pistes en décembre en raison de la pandémie de nouveau coronavirus.

Le virus a durement touché la Botte l'an dernier. Plus de 75.000 personnes y ont perdu la vie. La campagne de vaccination a débuté il y a une petite semaine, mais seules 46.000 personnes ont pu être vaccinées. Selon le journal La Repubblica, ce démarrage en douceur s'explique par le manque de personnel dans les hôpitaux entre Noël et le Nouvel An. Le Corriere della Sera avance lui que les vaccins sont arrivés plus tôt que prévu, et que les hôpitaux avaient initialement prévu le début de la vaccination à partir du 4 janvier. (Belga)