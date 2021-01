Coronavirus - Nouveau record de cas en une journée aux États-Unis

(Belga) Les États-Unis ont battu samedi un nouveau record du nombre de contaminations quotidiennes au Covid-19, avec 277.346 nouveaux cas, selon l'Université Johns Hopkins, dont les bilans font référence.

Les États-Unis, de loin le pays le plus durement frappé par le coronavirus, recensent un total de 20,38 millions de cas depuis le début de la pandémie et 349.920 morts. Pour la seule journée de samedi, 2.378 personnes sont décédées du Covid-19 dans le pays. Les États-Unis ont démarré leur campagne de vaccination le 14 décembre. Plus de 4,2 millions de personnes à travers le pays ont déjà été immunisées, soit bien moins que les 20 millions promis par le gouvernement du président Donald Trump avant la fin de 2020, la campagne se heurtant à d'importants retards dans la distribution du vaccin. (Belga)