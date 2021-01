Prévisions météo: quelques chutes de neige pour terminer la semaine

Les routes seront toujours glissantes dimanche matin, prévient l'Institut royal météorologique (IRM). L'institut a lancé un avertissement jaune concernant tout le pays pour des conditions glissantes jusqu'à 13 ce dimanche. Du brouillard sera encore présent par endroits à l'aube et du givre ou quelques plaques de glaces sont possibles par endroits, surtout sur l'Ouest. En Hautes-Fagnes, la visibilité risque de rester mauvaise plus tard dans la matinée.

Les nuages couvriront le ciel dimanche, mais le temps restera généralement sec jusqu'en fin d'après­ midi, selon les dernières prévisions de l'IRM. Le temps sera partiellement à souvent très nuageux. De faibles chutes de neige gagneront le sud du sillon Sambre­-et­-Meuse depuis l'Allemagne pendant l'après­-midi. Ailleurs, l'IRM prévoit quelques pluies ou de la neige fondante.

Les maxima se situeront entre ­-2 degrés en Hautes­-Fagnes et +5 degrés à la côte, avec des valeurs autour de +3 degrés dans le centre. Le vent sera faible à modéré puis généralement modéré de nord­-est. Dans la nuit, le ciel se couvrira sur l'ensemble des régions. Un peu de neige pourra encore tomber en Haute Belgique, avec un peu de neige fondante ailleurs. Les minima oscilleront de ­-3 à +3 degrés.

Cette nuit, les conditions évolueront peu si ce n'est un ciel qui se couvrira sur l'ensemble des régions. De faibles précipitations neigeuses seront encore possibles en Haute Belgique et un peu de neige fondante ailleurs. Minima de -3 à +3 degrés et vent faible ou modéré, au littoral parfois assez fort, de secteur nord-est.

Ce lundi, le ciel sera très nuageux avec des périodes de faibles précipitations qui seront de neige en Ardenne, particulièrement en Hautes Fagnes où quelques centimètres supplémentaires seront possibles. Ailleurs, on prévoit un peu de pluie ou neige fondante. Les maxima seront de l'ordre de -2 degrés sur les sommets de l'Ardenne,+1 ou +2 degrés dans le centre et +4 degrés à la côte. Le vent de nord-est sera faible en Ardenne, assez fort à la côte et généralement modéré ailleurs.

Mardi, la nébulosité sera abondante et le temps deviendra généralement sec. Maxima oscillant entre -1 degré en haute Ardenne à +3 degrés dans le centre. Le vent sera modéré de nord-est, s'orientant au nord-nord-est en cours de journée.