Un petit avion s'écrase sur une maison dans le Michigan: trois personnes et le chat de la famille meurent

Le samedi 2 janvier, un tragique accident s'est produit dans la ville de Lyon Township, dans le Michigan. Un petit avion s'est écrasé sur une maison.

Un petit avion s'est écrasé sur une maison dans le Michigan. Le bureau du shérif du comté d'Oakland a déclaré que trois personnes seraient décédées dans l'accident, le pilote et ses deux passagers.

La famille qui occupe la maison a expliqué que ses 5 membres se trouvaient dans des pièces différentes au moment du crash. Le chat de la famille a été tué.

Victor Vulaj, un voisin, a déclaré à Reuters qu'il avait entendu "un gros bruit et un boum". "Pour être honnête avec vous, c'était le jour des poubelles et j'entends beaucoup de bruit dehors donc je n'y ai pas prêté attention. Je me suis dit que c'était le camion à ordures."







