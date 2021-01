200 passagers déjà testés dimanche matin à l'aéroport de Charleroi

(Belga) Sur le millier de passagers arrivés dimanche matin à l'aéroport de Charleroi, quelque 200 ont subi le test Covid sur base volontaire dans le nouveau village testing ouvert depuis 6h00 au sein de l'aéroport.

Quelque 200 passagers, sur un millier à l'atterrissage à Charleroi dimanche matin, ont passé le test Covid dimanche matin. Une nouvelle antenne de testing covid-19 au sein même du terminal de l'aéroport de Charleroi (BSCA) a été mise à la disposition des passagers, dans le cadre des décisions du Comité de concertation (Codeco), à 6h00 du matin. Les passagers testés revenaient tous de zones rouges, notamment en France, en Espagne et au Portugal, ont indiqué les autorités de l'aéroport. "L'orientation vers le centre de testing au sein-même du terminal est facilitée par la présence de personnel ainsi qu'un fléchage bien clair", a indiqué le porte-parole de l'aéroport. Cinq lignes de testing sont mises à disposition des passagers qui reviennent de zones rouges et qui souhaitent se faire dépister sur place. Les équipes de la Croix-Rouge et de l'aéroport assurent la gestion du nouveau dispositif, qui pourra procéder jusqu'à 750 tests par jour. (Belga)