Liège: une vingtaine de jeunes participent à une fête clandestine dans un hôtel

Une vingtaine de jeunes ont organisé, la nuit de samedi à dimanche, une lockdown party dans une chambre de l'hôtel Van Der Valk Sélys, à Liège, a indiqué dimanche le parquet. L'un des participants, âgé de 21 ans, a été interpellé par les forces de l'ordre.



La nuit de samedi à dimanche, une vingtaine de jeunes, mineurs et majeurs, ont organisé une lockdown party dans une chambre de l'hôtel Van Der Valk Sélys, situé rue du Mont Saint-Martin à Liège. Lorsque les employés de l'hôtel se sont rendu compte qu'une soirée était en cours, ils ont évacué les participants et ont contacté la police. Finalement, lorsque les forces de l'ordre sont intervenues, elles ont privé de liberté un jeune homme âgé de 21 ans. Dimanche aux alentours de midi, l'individu était auditionné. Pour l'heure, on ignore comment l'organisation de cette soirée clandestine a été orchestrée.

