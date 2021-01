Variant britannique du coronavirus: plus transmissible mais pas forcément plus dangereux, selon une étude

Le variant britannique du coronavirus est effectivement plus transmissible. C'est ce qu'indique une étude britannique. C'est la première fois que le virus a muté suffisamment pour que ses propriétés soient modifiées. Les experts estiment que cette mutation n'est pas plus dangereuse pour les patients atteints. A priori le vaccin devrait rester efficace par ailleurs.

Une étude britannique le confirme: le variant du coronavirus détecté au Royaume Uni se transmet plus facilement. De rares cas de ce variant ont été repérés chez nous: 5 tout au plus. Selon l'épidémiologiste Simon Dellicour, chargé de l'analyse génétique des virus, il ne faut pas s'alarmer, mais des mesures doivent être prises: "Les derniers résultats indiquent que ce variant serait plus transmissible. Ce n'est pas une bonne nouvelle parce que si ce variant se met à circuler activement chez nous, il pourrait augmenter la pression sur notre milieu hospitalier en provoquant plus de cas positifs et donc plus de personnes hospitalisées. Dans l'absolu, ce n'est pas une bonne nouvelle. Il y a un principe de précaution à appliquer pour le moment. Si on peut gagner du temps et retarder le moment où le virus serait potentiellement entrain de plus circuler chez nous, je pense que c'est une bonne chose surtout dans un contexte où on commence une campagne de vaccination."

Le variant du virus est donc plus transmissible mais pas forcément plus dangereux. Les premières indications suggèrent aussi que le vaccin reste efficace.