Algérie: 2 jihadistes et 1 militaire tués dans un nouvel accrochage

(Belga) Deux jihadistes et un militaire algérien ont été tués dimanche après-midi lors d'une opération antiterroriste en cours dans la région de Tipaza, à l'ouest d'Alger, selon le ministère de la Défense.

Ce deuxième accrochage en 24 heures porte à six le nombre de "terroristes" abattus dans la même zone. Trois militaires ont trouvé la mort au cours des affrontements. "Dans la poursuite de l'opération de recherche et de ratissage, toujours en cours, menée dans la même zone, un détachement de l'Armée nationale populaire a abattu (...) deux autres dangereux terroristes et récupéré deux pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et une quantité de munitions", précise un communiqué. Le terme de "terroriste" est utilisé par les autorités pour désigner des islamistes armés restés actifs depuis la guerre civile (1992-2002). "Lors de cette opération, le caporal Rachedi Mohamed Rabah est tombé en martyr au champ d'honneur", ajoute le ministère de la Défense. Samedi, quatre jihadistes et deux soldats, un sergent et un caporal-chef, avaient été tués dans un accrochage à Messelmoune, près de Tipaza. Malgré la mise en oeuvre en 2005 d'une Charte pour la paix et la réconciliation, censée tourner la page de la "décennie noire" (1992-2002) de la guerre civile qui a fait quelque 200.000 morts, des groupes armés islamistes restent actifs notamment dans le centre-est du pays, où ils s'en prennent généralement aux forces de sécurité. Selon le bilan de la lutte antiterroriste pour l'année 2020, publié samedi, l'armée a indiqué avoir mis "hors d'état de nuire" 37 jihadistes, dont 21 qui ont été "abattus", neuf capturés et sept qui se sont rendus aux autorités militaires. Elle a ajouté dans un communiqué avoir arrêté 108 "éléments de soutien aux groupes terroristes" au cours de l'année écoulée. A titre de comparaison, elle avait tué 15 islamistes armés et en avait arrêté 25 en 2019. En 2020, l'armée a également saisi 40 pistolets-mitrailleurs, 25 pistolets automatiques ainsi que 249 fusils de divers modèles, et neutralisé 391 bombes et mines de différents types. (Belga)