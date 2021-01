Coronavirus en Belgique - Bilan du jour: forte baisse du nombre de nouvelles contaminations

En moyenne 1.589 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés chaque jour entre le 25 et le 31 décembre, soit un recul de 27% par rapport à la période de calcul précédente, ressort-il des données de l'Institut de santé publique Sciensano communiquées lundi matin.

On reste cependant loin du nombre de nouveaux cas à partir duquel le gouvernement estime qu'on pourra assouplir les mesures. "Si les chiffres chutent encore et que nous passons en dessous de 800 infections par jour, alors quelque chose doit être possible" a dcélaré le Premier ministre ce dimanche sur la chaîne flamande VTM. Un nouveau comité de concertation, rassemblant le gouvernement fédéral et les entités fédérées ( Régions et Communautés) du pays, aura lieu ce vendredi 8 janvier (> en savoir plus)

TESTS

25.300 tests/jour ont été réalisés en moyenne ces 7 derniers jours.

Le taux de positivité (proportion de gens testés positivement) est de 7,2%.

TAUX DE REPRODUCTION (Rt)

Il est de 0,94.

Le Rt est le nombre de personnes qu'une personne peut contaminer. Il est calculé sur base des hospitalisations. Une épidémie devrait se poursuivre si le Rt a une valeur supérieure à '1' et diminuer si le Rt est inférieur à '1'.

HOSPITALISATIONS

Entrées: 145,6 patients atteints du Covid-19 chaque jour entre le 28 décembre et le 3 janvier (-9%).

Sorties: le 1er janvier, on en a compté 227

Nombre total: il y a en ce moment 2.186 patients traités pour le coronavirus (+3%) dont 467 en soins intensifs.

DÉCÈS

En moyenne, le Covid-19 a fait 68,1 morts quotidiennement dans notre pays entre le 25 et le 31 décembre, soit un recul de 21,3%.