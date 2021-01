Horreur en Grande-Bretagne: de très jeunes adolescents interpellés pour le meurtre d'un garçon de 13 ans

La police britannique a interpellé quatre garçons et une fille, tous âgés de 13 à 14 ans, en lien avec la mort d'un garçon de 13 ans à Reading. Le garçon avait été poignardé à mort dimanche. L'agression meurtrière a eu lieu dimanche après-midi à Bugs Bottom, Emmer Green. La jeune victime est morte sur le champ et la police recherche des témoins du coup de couteau mortel. Les plus proches parents du garçon ont été avisés mais l'identification officielle n'a pas encore eu lieu. La famille reçoit de l'aide. La police de Thames Valley a décrit les faits comme un "incident tragique et choquant". Les enquêteurs sont convaincus qu'il doit y avoir eu des témoins de l'agression car l'endroit est populaire auprès des personnes qui promènent leurs chiens.

CORONAVIRUS EN Belgique : où en est l’épidémie ce lundi 4 janvier ?