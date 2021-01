Coronavirus: voici comment les variantes du virus vont être détectées en Belgique

Un système a été mis en place pour identifier les variantes du coronavirus présentes sur le sol belge. Le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, l’a indiqué ce matin au micro de Fabrice Grosfilley sur Bel RTL.



Les tests PCR permettent dans certains cas de distinguer les différentes variantes du virus mais pour les différencier de manière plus pointue, "il faut réaliser un séquençage du génome du virus et nous avons convenu il y a quelques jours qu’on allait séquencer le virus, pour au moins 2% des tests positifs et au moins 1.000 échantillons positifs par semaine", précise le ministre.



Frank Vandenbroucke indique qu’une plateforme, fruit de la collaboration entre "quelques laboratoires très importants qui ont la capacité de faire ce séquençage", a été créée. "On aura donc, sur base d’échantillons, des observations en ce qui concerne les types, les variantes du virus qui se présentent chez nous", conclut sur ce point le ministre fédéral de la Santé.

