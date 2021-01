Le Capitaine Haddock est octogénaire

(Belga) Le Capitaine Haddock aura 80 ans le 9 janvier. C'est en effet à cette date, en 1941, que celui qui va devenir le compagnon de route de Tintin fait sa première apparition dans le "Crabe aux Pinces d'or", le neuvième album des aventures du reporter créé par Hergé.

Avant leur publication en album, les aventures de Tintin étaient prépubliées dans Le Soir. Descendant du Chevalier François de Hadoque, Archibald Haddock est parti pour accompagner le héros à la houppette au cours de ses 15 dernières aventures. Leur première rencontre ne laissait pourtant pas présager une entente aussi longue. Dès les premières cases, le capitaine du Karaboudjan apparaît plus proche de sa bouteille de whisky que de quiconque. Il ira même jusqu'à bouter le feu à un canot de sauvetage et assommer Tintin alors que celui-ci est aux commandes d'un hydravion. "Un peu plus tard, en proie au délirium, il tente d'étrangler le reporter au cours d'une scène particulièrement inquiétante", situe l'éditeur Casterman. Le côté revêche du personnage ne tardera pas non plus à se révéler, le barbu passant maître dans l'art d'incendier ceux qui le contrarient en leur assénant moult jurons. Au total, 221 expressions différentes ont été recensées, "Mille Sabords" (166 fois) et "Tonnerre de Brest" (144 fois) étant les plus prisées du Capitaine. Propriétaire du château de Moulinsart, le Capitaine Haddock détonne aux côtés du héros Tintin, assez inaccessible. "Ses réactions excessives, ses maladresses, sa naïveté, son courage et sa générosité en font un personnage beaucoup plus humain que Tintin. Hergé a donné au Capitaine Haddock un rôle si important que le marin bourru au cœur tendre s'impose, dans la galerie de ses personnages, comme le plus attachant et le plus mémorable", souligne Casterman. (Belga)