La bloggeuse Emily Mitchell, maman de 4 enfants, est décédée à 36 ans: elle était enceinte de son 5ème

Emily Mitchell, une blogueuse et influenceuse américaine populaire grâce à son blog The Hidden Way, livrant des conseils aux parents démunis pour maintenir une scolarisation à domicile venait d'annoncer qu'elle était enceinte de son cinquième enfant. Trois jours avant Noël, elle est décédée de manière inopinée.

Emily Mitchell, 36 ans, était passionnée par l'éducation de ses quatre jeunes enfants. Sur son blog, The Hidden Way, l'Américaine publiait des informations sur la scolarisation de ses enfants. Elle comptait 129.000 abonnés.

Les circonstances du décès de la jeune maman sont relayées sur le site USA Today. "Emily prenait son café et dégustait ses toasts du petit déjeuner quand elle a soudainement perdu connaissance", rapporte le site. "Malgré la réaction rapide de ses enfants et de son mari, tous les efforts pour la réanimer ont échoué. Elle est rentrée chez elle pour être avec le Seigneur", explique un message sur son site internet. "Les médecins travaillent toujours pour tenter de donner des réponses à sa famille sur les circonstances de son décès", précise le message.

Mitchell et son enfant à naître, Joey, ont été déclarés morts à l'hôpital Westerly dans l'état américain de Rhode Island. La jeune mère était enceinte de 16 semaines, selon la chronologie des mises à jour sur son compte Instagram.