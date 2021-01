Pedro Facon sera absent les prochaines semaines pour raison de santé

(Belga) Le commissaire du gouvernement à la lutte contre le coronavirus, Pedro Facon, sera absent durant les prochaines semaines pour des raisons de santé, a annoncé le commissariat "corona" lundi dans un communiqué. Il sera remplacé par la commissaire adjointe, Carole Schirvel, et le "chief operating officer", Augustin Coppée.

Le commissariat n'a pas donné plus de détails sur l'absence de M. Facon. "Le Commissariat et son équipe s'inscrivent dans la poursuite des projets et missions pour lesquels ils ont été mandatés en étroite collaboration avec les ministres compétents ainsi que leurs administrations", indique le communiqué. (Belga)