Ils veulent "Changer le monde" : l'émission Tout s’explique dresse le portrait de la génération Z

Ils sont nés en même temps que le smartphone. Pour eux, l’utilisation d’internet et des réseaux sociaux est une évidence. Ils s’engagent parfois dans des causes fortes, comme la défense des minorités ou du climat et bouleversent les codes de la sexualité, du genre et des relations au sens large. L'émission Tout s’explique se penchera, ce jeudi soir à 19h45 sur RTL TVI, sur ces jeunes nés entre 1997 et 2010 et qui constituent ce que l’on appelle la Génération Z.

Né(e) entre 1997 et 2010 ? L'émission Tout s’explique vous a préparé quelques questions pour laisser le dernier mot à la génération Z.