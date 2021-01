Coronavirus: au moins 37.000 Belges de retour d’une zone rouge ce week-end, que risquent-ils s'ils ne collaborent pas?

Au moins, 37.000 personnes sont rentrées en Belgique, depuis une zone rouge ce week-end. Si elles n’ont pas encore effectué un test, elles devraient rapidement recevoir un appel des centres régionaux de suivi de contacts. De quels outils disposent ces centres pour contrôler les ex-vacanciers?

Il y avait de longues files, hier soir, à l'aéroport de Bruxelles. Des dizaines de voyageurs de retour de vacances, qui devaient se soumettre au contrôle de leur formulaire de retour, le "Passenger Locator Form". D’après l'aéroport, le terminal permettait de maintenir les distances de sécurité pour faire la file. Selon nos informations, 187.091 Belges ont rempli le formulaire de suivi de contact pendant ces vacances de Noël. 160.208 provenaient de zones rouges. Et jusqu'à présent, entre le 26 décembre et le 2 janvier, environ 35.000 personnes ont été contrôlées.

La quasi-totalité des personnes contrôlées à nos frontières, avaient bien complété ce formulaire de retour mais la question aujourd'hui c'est : comment vérifier que ces Belges se fassent bel et bien tester dans 7 jours et qu'ils respectent la quarantaine. Le contrôle va se faire par téléphone. Côté francophone, 650 personnes sont chargées du suivi de tous ces vacanciers.

Les vacanciers seront tous appelés

Ce weekend, au moins 37.000 personnes sont rentrées en Belgique depuis une zone rouge. Si elles n’ont pas encore effectué un test, elles devraient rapidement recevoir un appel des centres régionaux de suivi de contacts. "On est en train d’appeler toutes les personnes qui sont rentrées hier pour leur demander si elles ont bien fait leur test et si elles respectent bien la quarantaine car faire le dépistage le premier jour ne signifie pas qu’on puisse lever la quarantaine", indique Inge Neven, la responsable du centre de traçage de Bruxelles.

Ce sont ces centres qui sont chargés de vérifier que les Belges de retour de vacances respectent bien les mesures sanitaires qui leur sont imposées. Ils sont capables de vérifier si les codes reçus après avoir rempli le formulaire de suivi de contact sont effectivement utilisés, pour passer un test au premier et au septième jour.

Que se passe-t-il si la personne ne collabore pas?



"Si elles n’ont pas fait la réservation pour ce deuxième test, alors elles vont aussi recevoir un appel du call-center le cinquième jour et on leur rappelle également l’importance du respect de la quarantaine", précise Inge Neven.



Dans un premier temps, le contrôle de la quarantaine et du dépistage se fait donc par téléphone. Si les personnes concernées ne répondent pas, des agents de terrain sont envoyés à leur domicile. Ils sont 44 à Bruxelles, 60 en Wallonie.

"L’agent de terrain va sur place et voit si la personne est là pour respecter sa quarantaine et va encore lui rappeler les consignes à suivre. Si la personne n’est pas chez elle ou ne veut pas collaborer, il va remonter l’information à notre médecin-inspecteur d’hygiène", souligne la responsable du centre de traçage de Bruxelles.

Dans la capitale, si la personne refuse toujours de collaborer, ce médecin peut transmettre les coordonnées du contrevenant à la police. Cela n’a pour l’instant jamais été fait. Ce recours aux forces de l’ordre est en discussion côté wallon.

