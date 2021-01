Les "cures détox", qu’est-ce que c’est et comment ça marche: Martine Fallon donne ses conseils (vidéo)

Covid ou pas, cela fait immanquablement parti du top 5 des résolutions pour la nouvelle année : se sentir mieux dans son corps, bouger plus et si possible perdre un peu de poids. Martine Fallon était présente sur le plateau du RTL Info 13h pour donner quelques conseils.

Une fois les fêtes de fin d’année passées, nombreux sont ceux qui veulent "se reprendre en main". Pour cela, pas besoin de faire de gros régimes, on peut également faire des cures détox. Quelle est la différence alors? "Dans un régime, on vise vraiment la perte de poids, explique Martine Fallon dans le RTL Info 13h. De régime en régime, on perd de l’eau, on perd du muscle, le muscle se transforme en graisse et au final, on grossit."

Quel est donc l’avantage d’une cure détox: "Dans une cure détox, la perte de poids est subséquente. Les kilos en trop, ce sont les toxines qui se sont accumulées. Ces sont les organes émonctoires, responsables de la sortie des toxines, qui ne fonctionnent plus bien." Les toxines ne se traduisent pas uniquement par des kilos en trop, mais parfois aussi par de l’eczéma, des problèmes de sommeil ou autre, selon l’experte. "Donc c’est bon pour tout le monde, sauf pour une femme enceinte."

Quels sont les effets?

Alix Battard a testé pendant une semaine la cure proposée par Martine Fallon sur son site. "On reçoit à la maison des boîtes avec tout le contenu, explique la présentatrice. J’avais une énergie incroyable. Ça donne vraiment de l’énergie. On reçoit tout dans sa boite, donc c’est pratique on ne doit pas réfléchir. Tout ce que j’ai mangé était délicieux. En revanche, j’ai eu faim. J’aurais pu manger au moins quatre fois les portions."

L’explication est simple: "Quand on fait une détox, il faut mettre son système digestif au repos, détaille l’invitée. Le travail se fait au niveau du drainage des toxines qui doivent sortir des cellules, passer par les organes émonctoires, le foie et les reins. Le métabolisme doit agir à ce niveau-là. Si en plus il doit digérer parce qu’il y a trop de matériel, il va perdre en énergie. La restriction calorique fait partie de la santé."

Qu'est-ce qu'on mange?

Que contient cette cure au final? Principalement des légumes: "A côté des légumes, il y a beaucoup de protéines végétales. Les protéines animales produisent plus de déchets et vont fatiguer le foie et les reins. D’où le fait de les éviter pendant la détox."

La question se pose alors: faut-il supprimer tout ce qu’on aime tel que le sucre et le gras? "Il faut remplacer une mauvaise addiction par une bonne addiction. Le sucre est le serial killer."

Enfin, la durée idéale d’une cure de détox dépend de chaque personne, de son activité physique et de son métabolisme. "Les hommes perdent très rapidement parce qu'ils ont un métabolisme plus rapide. Les femmes qui suivent la cure peuvent perdre deux kilos en une semaine."