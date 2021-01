Coronavirus - BILAN MONDIAL: l'Ecosse retourne en confinement complet, la France ne devrait pas rouvrir ses restaurants comme prévu

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1.843.631 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 11h00 GMT.

CORONAVIRUS EN Belgique : où en est l’épidémie ce lundi 4 janvier ?



Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 351.590 décès, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Viennent ensuite le Brésil avec 196.018 morts, l'Inde avec 149.649 morts, le Mexique avec 127.213 morts et l'Italie avec 75.332 morts.



Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 170 décès pour 100.000 habitants, suivie par la Slovénie (135), la Bosnie (126), l'Italie (125), la Macédoine du Nord (121).

L'Écosse retourne en confinement complet pour tout janvier

La Première ministre écossaise Nicola Sturgeon a annoncé lundi que la nation britannique allait de nouveau entrer dans un confinement "similaire à celui de mars" 2020, pour contrôler l'envolée des contaminations attribuée au variant du nouveau coronavirus. "A partir de minuit et pour tout janvier, vous serez légalement tenus de rester à la maison", a annoncé la dirigeante lors d'une conférence de presse, invoquant un "coup dur" dû au "variant du virus qui se propage rapidement".

En France, les restaurants ne devraient pas rouvrir à la date annoncée

Les restaurants ne rouvriront pas leurs portes le mercredi 20 janvier et resteront fermés pendant encore plusieurs semaines selon des informations de RTL France. En décembre dernier, le gouvernement français avait fixé le cap du déconfinement. Les restaurants, mais pas les bars et discothèques, pourront rouvrir à partir du 20 janvier à la condition expresse que "la période des fêtes de fin d'année ne (se soit) pas traduite par un rebond de l'épidémie", avait-il indiqué. Or, compte tenu de la situation épidémiologique, cette réouverture ne serait pas envisageable. "Ça ne sera pas le 20 janvier" ont souligné à nos confrères de RTL France plusieurs sources gouvernementales.

Début du vaccin AstraZeneca au Royaume-Uni



Le Royaume-Uni est devenu lundi le premier pays à administrer à sa population le vaccin du laboratoire britannique AstraZeneca et de l'Université d'Oxford, accélérant ainsi sa campagne de vaccination lancée début décembre.



Les autorités britanniques ont commandé 100 millions de doses de ce vaccin, dont 520.000 étaient prêtes lundi.



Avec plus de 75.000 morts, le Royaume-Uni est l'un des pays d'Europe les plus endeuillés par le Covid-19. Le Premier ministre Boris Johnson a averti que des restrictions plus sévères pourraient être décidées en Angleterre.

En France, la polémique se poursuit



La polémique reste vive en France sur la lenteur de la campagne de vaccination entamée il y a huit jours et qui n'a pour le moment concerné que quelques centaines de personnes, contre plusieurs dizaines de milliers chez ses voisins européens.



L'Elysée a annoncé la tenue d'une "réunion de travail et de suivi" de la vaccination lundi après-midi avec Emmanuel Macron, le chef du gouvernement et les ministres concernés, alors que plusieurs médecins éminents se sont alarmé d'un démarrage beaucoup trop lent à leurs yeux.



Tentant d'étouffer la polémique, le gouvernement a annoncé avancer à ce lundi le début de vaccination pour les soignants et défendu son choix de vacciner en priorité les personnes les plus vulnérables dans les maisons de retraite. >- Vaccination massive avant le Nouvel an chinois -



Des milliers de Pékinois faisaient la queue lundi par un froid glacial pour être vaccinés contre le Covid-19 avant la grande migration du Nouvel an chinois le 12 février.



Si le pays a largement éradiqué l'épidémie, il a encore signalé lundi 33 nouveaux cas de contamination au cours des dernières 24 heures, soit le chiffre le plus élevé depuis près de deux mois.>- Plus de 1,84 millions de morts -





Tokyo envisage un nouvel état d'urgence



Le Premier ministre japonais a annoncé lundi que son gouvernement "envisageait" un nouvel état d'urgence dans la région du grand Tokyo, jugeant la situation sanitaire du pays "très sévère". Il a également dit espérer que la campagne de vaccination pourrait commencer dès la fin février, précisant qu'il serait parmi les premiers à recevoir l'injection.

Le Kenya rouvre ses écoles fermées depuis 10 mois en raison du Covid-19

Des millions d'écoliers et de collégiens kényans ont repris lundi le chemin des salles de classe, pour la première fois depuis la fermeture le 15 mars 2020 du système scolaire du pays en raison de l'épidémie de Covid-19.

Venise: tollé face à la fermeture des musées pour trois mois de plus

La décision du maire de Venise de prolonger de trois mois la fermeture des musées de sa ville à cause de la pandémie a provoqué un tollé en Italie, conduisant des centaines de personnalité du monde la culture à signer une pétition. La décision de Luigi Brugnaro, un élu de la Ligue (extrême droite), est jugée "grave" et "incompréhensible" alors que "la majorité des musées italiens espèrent rouvrir leurs portes à partir du 15 janvier", dénonce cette pétition, qui a recueilli des centaines de signatures, dont celles de personnalités comme l'historien Salvatore Settis, le critique d'art Vittorio Sgarbi ou la directrice de la Galerie d'Art moderne de Gênes Maria Gloria Giubilei.