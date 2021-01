Ixelles: 35 personnes rassemblées pour le réveillon du Nouvel An, la police est intervenue

La police a interrompu une fête clandestine d'environ 35 personnes, le vendredi 1er janvier vers 06h00 du matin, rue Lens à Ixelles, a indiqué lundi le parquet de Bruxelles. Tous les participants ont été verbalisés pour infraction aux mesures Covid-19. L'organisateur, un homme de 27 ans, a de plus été mis à disposition du parquet.



La police de Bruxelles-Ixelles a été avisée par une plainte pour tapage nocturne.Le magistrat de service a autorisé les policiers à accéder à l'appartement. Ils ont en conséquence identifié et ont verbalisé l'ensemble des participants et l'organisateur pour infraction aux mesures Covid-19 visant à limiter la propagation du virus. Ils ont également trouvé diverses petites quantités de drogues sur place, à savoir de l'ecstasy, du crack, de la cocaïne et du poppers. Un chien spécialisé dans la détection des drogues a de plus découvert environ 400 grammes de marijuana.Un juge d'instruction a été requis pour les infractions liées aux drogues.

