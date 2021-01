Les magasins Mega World (ex-Blokker) en faillite: les stocks seront vendus en ligne

Les stocks et équipements des magasins Mega World (ex-Blokker) seront mis en vente dans le cadre d'une vente en ligne à la demande des curateurs, annonce lundi la maison d'enchères VH Auctions.



Le contenu de chaque magasin sera mis en vente en un seul lot. Les lots et les dates des enchères pour chaque magasin sont en ligne et un moment de visionnage sera organisé pour chaque magasin. Les plus de 2.000 palettes du stock restant se trouvent dans divers entrepôts et seront mises aux enchères à une date ultérieure. La faillite de Mega World a été prononcé le 22 décembre.

L'entreprise a plus de 40 millions d'euros de dettes et avait demandé un plan de réorganisation judiciaire qui avait été rejeté précédemment par le tribunal de l'entreprise et par la cour d'appel d'Anvers, car les prévisions de bénéfices avaient été jugées irréalistes. 123 magasins n'ouvriront plus et environ 650 personnes perdent leur emploi.

