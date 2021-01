Vaccin contre le coronavirus en Belgique: comment se portent les premiers vaccinés?

Nous sommes retournés à la rencontre des résidents de la maison de repos "La Bonne Maison de Bouzanton" à Mons. Les personnes âgées ainsi que le personnel ont été les premiers à recevoir le vaccin contre le Covid-19.

Ce mardi, commencera la campagne de vaccination à grande échelle contre le Covid-19 en Belgique. Cette première phase consistera à vacciner le personnel et les résidents des maisons de repos. Il y a une semaine, une opération de vaccination avait été menée dans certains établissements. Aujourd'hui, le bilan y est plutôt positif. Les premiers vaccinés semblent avoir bien supporté l'injection.

Le 28 décembre dernier, Josépha, 102 ans, était la première Wallonne à se faire vacciner contre le Covid-19. Elle a ensuite été suivie des autres résidents et du personnel de la maison de repos "La Bonne Maison de Bouzanton" de Mons. Une semaine plus tard, les effets secondaires observés sont rares. "J'en avais peur mais je n'en ai pas eus", nous confie Jacques, l'un des résidents.

"Excepté quelques personnes qui ont eu une petite douleur au niveau de l'injection, durant quelques heures voire une journée, nous n'avons eu aucun effet secondaire. Donc soyez rassurés", affirme Benjamin Torrekens, directeur de la maison de repos.

On espère sortir de cette aventure

Une deuxième injection est prévue le 19 janvier. Mais pour les résidents, c'est déjà un début de délivrance. "Nous attendons patiemment la liberté", souffle Jacques.

"Ils souhaitent retrouver un contact avec leur famille. Un contact naturel et pas toujours derrière le plexi", témoigne Coralie Chavée, ergothérapeuthe.

Satisfaction également concernant la procédure de vaccination qui s'est bien déroulée. "Notre vie ne recommencera pas du jour au lendemain comme elle l'était avant. Mais ça rassure quelque peu", précise le directeur. "On va avoir moins de craintes aussi à leur rapporter le virus. Si on maintient les gestes barrière encore quelques temps, on espère sortir de cette aventure", ajoute Coralie Chavée, ergothérapeuthe.

Dans cette maison de repos, 86% des résidents ont reçu la première dose. Seules quelques personnes âgées ne seront pas vaccinées par choix ou en raison d'un problème de santé.

