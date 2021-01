Les démocrates exigent une enquête du FBI après la demande de Trump en Georgie

(Belga) Les démocrates ont demandé qu'une enquête du FBI soit initiée contre le président américain sortant après que Donald Trump ait urgé samedi le secrétaire d'Etat de Géorgie Brad Raffensperger à revoir les résultats des élections présidentielles dans sa zone, selon une "exceptionnellement longue" conversation téléphonique rapportée par le Washington Post.

Le journal affirme avoir pu se procurer un enregistrement de l'échange. Le président y exhorte sans vergogne son collègue de parti à "trouver suffisamment de voix pour lui" et à "recalculer" le résultat. Selon le Washington Post, Trump l'a fait en le suppliant et en le menaçant de poursuites pénales, avertissant Raffensperger de prendre un "grand risque" s'il ne répondait pas à sa demande. Les résultats des élections ont déjà été recomptés deux fois en Géorgie. Aucune preuve de fraude n'a été rapportée. L'appel de M. Trump comporte des violations de la loi électorale, ont affirmé les membres du Congrès Ted Lieu et Kathleen Rice dans une lettre adressée lundi au chef du FBI Christopher Wray. Raison pour laquelle ils demandent une enquête. "Les preuves de tromperie électorale de Trump sont maintenant mis au jour." Le démocrate David Worley, qui siège à la Commission électorale en Géorgie, demande également une enquête. (Belga)