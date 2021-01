Lors du réveillon, il fonce avec sa Mercedes AMG , fuyant la police à Schaerbeek: son bolide saisi pendant 5 jours

Pendant le réveillon du Nouvel An, vers 22h15, à l'heure du couvre-feu, une patrouille de police a repéré un chauffard dans le quartier nord à Schaerbeek. Une Mercedes AMG roulait à une vitesse inappropriée rue Verte.

La police a utilisé des feux bleus simultanément avec l’avertisseur sonore bitonale pour indiquer que le conducteur devait s'arrêter, mais il a continué sa route vers la rue de Brabant, rapporte la police de la zone Bruxelles Nord dans un communiqué. Le chauffeur a encore augmenté sa vitesse en poursuivant sa route en direction de la place Liedts.

Le conducteur de la Mercedes a continué à éviter la police et s'est dirigé à nouveau vers la rue Verte et la rue Quatrecht. En raison de la vitesse élevée à laquelle le conducteur conduisait, la patrouille a perdu le conducteur de vue. Une deuxième patrouille est venue chercher des renforts et a finalement pu intercepter le véhicule à hauteur du croisement de la rue d’Aerschot et de l’avenue de la Reine.

Un procès-verbal a été établi pour les différentes infractions de roulage commises par le conducteur. Suite aux constatations faites par la police et en absence de toute saisie judiciaire du véhicule, la police locale de Bruxelles Nord a procédé à une saisie administrative pour 5 jours ouvrables sur base de l'article 30 de la LFP. Ceci a été confirmé par le bourgmestre de Schaerbeek, Madame C. Jodogne.