Coronavirus en Belgique: où en est-on au niveau de la détection des variants? "Les nouvelles sont plutôt rassurantes"

Durant la conférence de presse du centre de crise, Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral pour la crise du coronavirus a fait le point sur la situation et le suivi des différents variants du coronavirus en Belgique.



La Belgique a détecté durant le mois de décembre quatre cas du variant britannique. Ces quatre cas sont restés pour l’instant les seuls, a indiqué Yves Van Laethem : "malgré une recherche faite sur d’autres situations, sur des clusters entre autres de cas qui pouvaient être inquiétants par leur augmentation rapide à certains endroits, on n’a pas de nouveaux cas détectés, donc on reste au chiffre de quatre". C’est ce qui lui fait dire que: "les nouvelles sont plutôt bonnes".

Ces quatre cas ont été retrouvés en Flandre. Ces personnes n’ont pas eu de contact évident avec la Grande-Bretagne. Ce qui montre bien, dit-il que "ce variant existe en Europe continentale actuellement sans qu’il n’y ait de lien immédiat et donc il doit être diffusé d’une certaine manière". Ces personnes étaient proches de la frontière hollandaise.

Ces variants n’ont pour l’instant démontré aucune virulence particulière

Concernant le variant sud-africain, il n’a pas à l’heure actuelle été détecté sur notre territoire.

"Je pense qu’il faut insister sur le fait que ces variants n’ont pour l’instant démontré aucune virulence particulière. Ils ne donnent pas une maladie plus grave mais ils peuvent se transmettre potentiellement de manière plus rapide", précise le scientifique.

Il considère "qu’il est important tant pour le variant D614G, le variant dominant actuellement dans toute l’Europe, que pour les potentiels autres variants d’avoir une même attitude, qui doit être consistante et ferme, dans le dépistage et le traçage des contacts, avec aussi un isolement du patient et une quarantaine des contacts à haut risque".

Les contacts à faible risque devant aussi prendre des précautions particulières (port du masque renforcé dans le monde extérieur, éviter de rencontrer des personnes à risque de développer une pathologie plus sévère) et bien se suivre durant quatorze jours.