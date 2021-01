Longues files à l'aéroport de Bruxelles: "Indigne d'un Etat de Droit", s'offusque le médiateur fédéral pour Brussels Airport

Vous avez sans doute vu les images des longues files qui se sont formées à l'aéroport de Bruxelles dimanche. En cause, les voyageurs de retour de vacances devaient soumettre leur formulaire de retour, le PLF. L'aéroport a affirmé que toutes les règles de distanciation avaient été respectées, mais cela ne convainc pas totalement. C'est le cas de Philippe Touwaide, directeur du Service de médiation du gouvernement fédéral. Il dit avoir reçu des dizaines de plaintes depuis:

"J'ai été assailli de remarques de gens disant être les uns contre les autres. On attend debout, il n'y a pas de distanciation sociale. Parfois, même on enlève les masques. Je suis médiateur, je suis le gardien des lois. Je suis là pour faire respecter les lois et les arrêtés. Je remarque que les arrêtés pris par la ministre de l'Intérieur n'ont pas été respectés totalement et je ne peux pas l'accepter."

Je ne suis pas content du tout

Selon Philippe Touwaide, si notre aéroport national n'arrive pas à gérer cette situation, c'est par manque de personnel: "À la Toussaint, c'était du personnel de contrôle de bagages et ici c'est un manque de personnel du ministère de l'Intérieur. Or, les remarques précédentes je les avais formulées au ministre des Transports. Le 2 décembre en commission de l'Infrastructure, il avait dit que j'avais raison et que des mesures avaient été prises pour que ça n'arrive plus. Malgré tous les avertissements, c'est une fois de plus arrivé. Je ne suis pas content du tout."

L'aéroport est une société privée qui détient une licence. "Je remarque qu'il ne semble pas respecter les conditions de sa licence. On peut, via le régulateur de l'aéroport, le mettre en demeure afin de respecter cette licence et d'appliquer les mesures sanitaires."

Selon le Directeur du Service de Médiation du Gouvernement Fédéral, la situation de dimanche au retour des vacances n'est "humainement pas acceptable et est même indigne d'un Etat de Droit.