Aucun cas supplémentaire des variants britannique et sud-africain en Belgique

"Il n'y a eu aucun cas supplémentaire d'infection par le variant britannique du coronavirus depuis les quatre cas diagnostiqués en décembre", a assuré mardi le porte-parole interfédéral Covid-19 Yves Van Laethem, lors du point presse du Centre de crise et de l'Institut de santé publique Sciensano. Le variant sud-africain n'a jusqu'à présent pas été détecté en Belgique.

"Les quatre cas du variant britannique dépistés en décembre sont restés les seuls", a-t-il indiqué, précisant que des recherches avaient été effectuées sur des foyers potentiellement inquiétants sans livrer de résultat positif. Les contaminations par le variant britannique avaient été diagnostiquées chez quatre personnes résidant en Flandre, près de la frontière néerlandaise. "Ces personnes n'avaient pas de lien évident avec la Grande-Bretagne", a ajouté l'infectiologue, ce qui signifie que le virus, présent en Europe continentale, a probablement été introduit autrement. En cas d'apparition d'infections par les variants britannique et sud-africain, "aucune mesure de suivi particulière n'a actuellement été décidée", a reconnu M. Van Laethem. Il s'est toutefois voulu rassurant. "Ces variants n'impliquent pas de pathologie plus sévère, mais ils se transmettent potentiellement de manière plus rapide. Il est donc important d'observer la même attitude, soit le dépistage et le traçage, avec isolation du patient d'une part et quarantaine des contacts à hauts risques d'autre part", a-t-il conclu.