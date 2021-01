Chirurgie esthétique: les Coréens du Sud profitent du port du masque pour se faire refaire le nez

Conséquence inattendue à la crise sanitaire : les Sud-Coréens se précipitent dans les cliniques de chirurgie esthétique pour se faire refaire le nez. Ils veulent profiter du port du masque pour dissimuler les traces de l'opération.

Riou est étudiante et a 20 ans. Ça fait des années qu'elle rêve d'avoir un nouveau nez. Elle a soigneusement économisé les 4.000 dollars nécessaires à cette opération. Pour elle, le port du masque est une belle aubaine.

"Il y aura des ecchymoses et des gonflements suite à la chirurgie mais puisque nous portons tous des masque, je pense que cela devrait aider", explique-t-elle.

La Corée du Sud est réputé pour sa chirurgie esthétique. On vient du monde entier pour se faire opérer, mais cette année, ce sont les Coréens eux-mêmes qui se sont précipités. Le nombre de consultations a bondi de plus de 63% en un an.

"Les demandes de renseignements sur les yeux, les sourcils, l'arête du nez, le front et les parties visibles ont très nettement augmenté", déclare Park Cheol-Woo, chirurgien esthétique.

Ironie de l'histoire : les aides distribuées par le gouvernement aux victimes du Covid sont en grande partie dépensés en chirurgie esthétique.

"J'ai l'impression que c'est une sorte de revanche. J'ai senti que les clients exprimaient leurs émotions refoulées en se soumettant à des interventions esthétiques. Les personnes qui avaient l'habitude d'en subir une en réclament deux ou trois", a noté Shin Sang-Ho, chirurgien esthétique.

Masque ou pas masque, ce secteur en pleine expansion représente dans ce pays un marché de plus de 10 milliards de dollars.