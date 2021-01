Galettes des rois: pour ceux qui trouvent la fève dans ces galettes, il y a bien plus qu'une couronne à la clé

C'est la tradition, en ce début de l'année: demain, nous serons le 6 janvier, jour de l'Epiphanie et des fameuses galettes des rois. Ces galettes qui évoluent au fil du temps: on n'y trouve plus seulement une fève et une couronne à la clé...

Dans les boulangeries, la star des rayons est désormais la galette. Preuve en est à Marcinelle où les goûts proposés sont multiples. Abricot, chocolat ou nature, il y en a pour tout le monde.

Et dans une boulangerie de Marcinelle, non pas une, mais deux fèves ont été dissimulées dans 50 des 12.000 galettes confectionnées. Deux questions départageront ensuite les chanceux. A la clé : un téléphone de 1.200 € et des bons d’achats. "Gagner un téléphone haut de gamme, c'est sympa. Je pense que c'est ludique. Ça pousse les ventes, on l'a déjà remarqué", indique Virginie Gilot, responsable.

L’effet est déjà là. Après 4 jours, on constate une augmentation de 30% dans les ventes. Un thème et un concours semblent être la recette pour réinventer l’épiphanie sans changer la formule. "On ne reviendra plus à la galette et le simple santon. Il faut qu’on fasse la différence et que systématiquement, on puisse proposer un cadeau attrayant pour nos clients", explique Dorian Tasillon, responsable.

Je pense que l'on vend un petit peu de rêve

Les pâtisseries se déchaînent. Dans une institution située à Uccle, ce sont trois bijoux d’une grande joaillerie qui sont à remporter. La valeur est estimée à 2.000 euros par bracelet. Une autre chaîne met en jeu des entrées dans un parc d’aventure.

À Gouy-lez-Piéton (Courcelles), on veut aussi faire plus qu’un santon et une couronne. A gagner, avec la galette chocolat-pistaches : un lingot d’or d'une valeur de 310 €. "On ne glisse pas le lingot dans la galette. On détermine un numéro à la commande à la galette. Puis le numéro sera tiré avec un huissier en fin de week-end. Je pense que l'on vend un petit peu de rêve. Oui, un petit peu", déclare Christophe Schoonheyt, boulanger-pâtissier qui a lancé le concours aux côtés de l'un de ses amis et voisins.

Le chef Nicolas Tournay concoctera la version salée. L'un de ses pithiviers à la truffe et au foie gras fera gagner un autre lingot. "Dernièrement, on a vu le soutien des clients pendant les fêtes ou à travers les menus à emporter. Notre clientèle a répondu présente. C'est un peu à nous de leur rendre la pareille", confie Nicolas Tournay, chef d’un restaurant.