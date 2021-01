Scandale dans un hôpital d’Anvers: une centaine de patients peut-être contaminés par l’hépatite B ou le VIH

Une centaine de patients ont été rappelés par l'hôpital Saint-Vincent d'Anvers suite à une possible erreur de désinfection du matériel d'endoscopie, révèle la Gazet Van Antwerpen ce mercredi. Ils se soumettront à une analyse de sang. Il y a un risque d'infection intestinale et plus rarement d'hépatite B. Il y a également un risque, même s’il est extrêmement limité, d'avoir contracté le VIH.