Coronavirus: comment va se passer la vaccination pour le grand public à Bruxelles?

Alain Maron, le ministre bruxellois de la Santé, était l’invité de la matinale de Bel RTL. Interrogé par Fabrice Grosfilley, il a donné des détails sur le déroulement des prochaines phases de vaccination contre le covid.

Dès le mois d’avril, le pays passera en phase 1B. "Là on est vraiment avec le grand public, d’abord, les plus de 65 ans, les personnes qui sont en surpoids, les personnes qui ont des risques particuliers …", précise le ministre.

La stratégie sera double avec de grands centres de vaccination et des structures de proximité.

"Il y en aura un grand centre au Heysel, qui va ouvrir au mois de mars, il y en aura aussi un autre du dans le centre de Bruxelles. Il y aura aussi des centres décentralisés. On a travaillé à reconvertir un certain nombre de centres de tests en centres de tests et de vaccination. Et on va travailler avec les communes pour d’autres espaces encore plus décentralisés", explique Alain Maron.

Comment la vaccination va être proposée à la population n’est pas encore exactement déterminé. Il y a plusieurs options, et notamment, convoquer les gens ou leurs demander de s’inscrire sur un site, comme c’est le cas actuellement pour les tests.