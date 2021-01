La Wallonie a creusé sa dette en 2020: un comité d'expert va tenter de la gérer

En 2020, comme bien d'autres pays et régions du monde occidental, la Wallonie a creusé sa dette. La crise du coronavirus a déjà coûté 2,5 milliards d'euros à la Région wallonne, et ça n'est pas fini. Vu que nous sommes 3,6 millions d'habitants, ça représente 700€ par personne.

"Ça peut paraître beaucoup, et en même temps on a la maîtrise d'une dette publique, c'est-à-dire qu'on la renégocie chaque année", selon Jean-Luc Crucke, ministre MR du budget et des finances. "Mais tout de même, nous sommes partisans de ce que l'on appelle la responsabilité. Une dette, ça se rembourse".

Mais qui va payer ? "C'est d'abord la richesse produite dans la région qui devra payer. Mais pour cela, il faut s'assurer que la dette soit soutenable, qu'elle reste en ligne avec ce qu'une région peut se permettre", selon Jean Hilgers, directeur de la Banque Nationale de Belgique, président de la commission d'expert.

Les experts ont pour mission de limiter les futures dépenses, tout en relançant l'économie. "Ce n'est pas de l'austérité, mais de la rigueur dans la manière dont nous gérons les choses", dit Jean-Luc Crucke. Il n'y aura donc pas de nouveaux impôts.