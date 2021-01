Présidentielle américaine 2020 - Biden promet "unité" et "action" après la victoire probable des démocrates en Géorgie

(Belga) Le président élu des Etats-Unis, Joe Biden, a salué mercredi la victoire probable des démocrates aux sénatoriales de Géorgie qui devraient lui donner le contrôle du Congrès, s'engageant à agir dans un esprit d'"unité".

"Il est temps de tourner la page. Les Américains demandent de l'action et veulent de l'unité et je suis plus qu'optimiste que jamais sur le fait que nous y parviendrons", a-t-il écrit dans un communiqué. Plus de 4,4 millions d'Américains ont, semble-t-il, voté au deuxième tour des élections sénatoriales en Géorgie. "C'est un record", rapporte mercredi la chaîne ABC. Le candidat démocrate Jon Ossoff a déjà revendiqué la victoire face au sénateur républicain sortant David Perdue, qui n'a pas concédé sa défaite. Cependant, les grands médias américains n'ont pas encore annoncé le vainqueur de ce scrutin serré. (Belga)