Les Fagnes encore interdites d'accès ce week-end pour éviter une affluence de touristes

Le plateau fagnard sera encore interdit d'accès ce week-end pour éviter l'affluence de touristes rencontrée durant les vacances scolaires, a indiqué Michel Parotte, l'échevin jalhaytois de la Communication confirmant une information de L'avenir Verviers.



Alors que le gouverneur de la province de Liège n'a pas encore pris d'arrêté concernant une interdiction de circuler et de se garer dans les Fagnes, comme cela avait été le cas pour le week-end du Nouvel An, les bourgmestres des communes de Malmedy, Jalhay et Waimes, ont, eux, déjà pris cette décision. "On veut absolument éviter une présence massive de touristes dans les Fagnes. Au vu des prévisions météorologiques et de la neige qui risque de tomber de très nombreuses personnes pourraient avoir envie de prendre la direction des Fagnes", explique l'échevin jalhaytois, Michel Parotte. "Contrairement au week-end dernier, les riverains qui empruntent la routes de Fagnes pourront bénéficier d'un laisser-passer qu'il leur évitera de devoir faire d'importants détours", détaille l'échevin qui précise que les riverains doivent s'adresser à leur administration communale.

Par ailleurs, la commune de Jalhay a également décidé d'interdire le stationnement des deux côtés de la N640 entre 08h00 et 17h00, et ce jusqu'au 20 janvier. "Avec cette interdiction, on souhaite éviter les problèmes du côté du pont de Belleheid, fort prisé des visiteurs", conclut Michel Parotte.