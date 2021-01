Coronavirus: une fois vacciné et protégé, pourquoi garder mon masque et respecter les gestes-barrière?

La rédaction de RTL info continue à répondre à vos questions durant cette crise sanitaire. Pascal nous a demandés via le bouton orange Alertez-nous si "une fois vacciné et protégé, pourquoi dois-je garder mon masque et continuer à respecter les gestes-barrière ?"

Aujourd'hui, on sait que le vaccin protège de manière efficace. En revanche, on ne sait pas s'il agit sur la transmission du virus. Là est toute la complexité.

Exemple: Avec certaines maladies comme la grippe classique, la grippe saisonnière, quand on est vacciné, non seulement on est protégé, mais en plus on n’a plus le risque de transmettre la maladie. En revanche, avec le coronavirus, on sait que le vaccin nous protège, mais par contre on ne sait pas s’il agit sur la transmission du virus.

Concrètement: si vous êtes vacciné et qu’ensuite vous croisez le coronavirus, il y a de grandes chances pour que vous soyez protégé, votre corps se défendra. Mais par contre peut-être que vous pourrez encore contaminer d’autres personnes, par des postillons, par des gouttelettes. Sans être malade vous-même. C’est un risque, c’est une crainte, ça doit encore être vérifié. Raison pour laquelle il faut jouer la prudence et garder les gestes barrière, même quand on a été vacciné. En tout cas pour le moment, le temps de vérifier cet aspect.

> Alors, quand est-ce qu’on pourra relâcher les gestes barrière ?

Quand on aura suffisamment de personnes vaccinées. On sait qu’il y a cet objectif de 70 % de personnes vaccinées pour arriver à l’immunité collective. A ce moment-là, on devrait pouvoir relâcher les gestes barrière, parce qu’alors la plupart des personnes fragiles seront protégées, les formes graves limitées, le virus circulera beaucoup moins. Alors on pourra imaginer plus de souplesse.