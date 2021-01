Coronavirus - Autriche: des milliers de manifestants contre les restrictions

(Belga) Plus de 4.000 personnes ont manifesté mercredi dans plusieurs villes autrichiennes contre les mesures édictées pour faire face à la pandémie de Covid-19, alors que le pays connaît un troisième confinement généralisé jusqu'au 24 janvier.

La plus grande manifestation a rassemblé 2.500 personnes à Wiener Neustadt (est), selon la police, qui a arrêté plusieurs personnes pour non-respect des mesures anti-Covid. Quelque 1.000 autres personnes se sont rassemblées à Amstetten (nord), et 500 à Judenburg (centre). De plus petites manifestations, dont certaines présentées comme des "marches" pour échapper aux restrictions sur les rassemblements, ont été également recensées dans plusieurs autres villes, dans différentes régions du pays. Plutôt épargnée par la première vague après s'être confinée tôt, l'Autriche, présentée comme élève modèle au printemps, peine désormais à endiguer la pandémie de Covid-19. Elle a dû se reconfiner au lendemain de Noël, à peine 20 jours après la levée d'un strict régime de restrictions.