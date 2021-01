Insurrection à Washington: qui est cet homme torse nu, cornes sur la tête, parmi les manifestants?

Il est l'un des visages que l'on voit partout suite aux événements d'hier soir à Washington. Qui est cet homme torse nu, portant un chapeau de fourrure et des cornes ?

Parmi les personnes qui ont pris d'assaut le Capitole ce mercredi 6 janvier, le visage d'un homme ressort particulièrement. Son nom ? Jake Angeli, mais il est plus connu sous le pseudo de "Q Shaman". Leader du mouvement de théorie conspirationniste QAnon, il était l'une des personnes à avoir pénétré dans le Capitole de Washington hier soir.

QAnon est un mouvement de théorie conspirationniste qui prône, sans aucun fondement, que Donald Trump se bat contre une "cabale de l'Etat profond" composée de pédophiles et de trafiquants d'êtres humains. Jake Angeli a expliqué qu'il avait commencé à croire au mouvement QAnon en lisant des théories du complot sur internet. "Oh Mon Dieu, je vois maintenant la réalité de ce qui se passe", avait-il confié à AZCentral. L'homme de 32 ans était chanteur, acteur et scénariste, avant de rejoindre le mouvement.

Cette communauté a alimenté récemment les théories du complot concernant la "fraude électorale" qui a permis la victoire de Joe Biden. Jake Angeli est une figure connue du mouvement conspirationniste, apparaissant notamment lors des rassemblements d'extrême droite en Arizona l'année dernière. Il était aussi présent lors de manifestations Black Lives Matter en juin dernier… mais en opposition au mouvement. Il a notamment été filmé en train de crier que le "mouvement était détourné par des nazis" et que les "médias sont corrompus".

Ce mercredi, il a traversé le Capitole avec un mégaphone… et a posé près du siège de la présidence de la Chambre des Représentants.



Jake Angeli porte sur sa poitrine un tatouage représentant le Valknut (plusieurs triangles qui semblent entremêlés), un des symboles majeurs du wotanisme. Il s'agit d'une forme d'idéologie politique marginale intrinsèquement raciste, antisémite et néonazie. Il avait expliqué dans une interview qu'il porte un chapeau de fourrure, peint son visage et se balade torse nu pour attirer l'attention.

